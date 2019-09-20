20 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

20.09.2019, пятница

10:00 Челябинск – Семейный фестиваль «Ярмарка недвижимости» (ТРК «Гагарин-Парк», ул. Труда, 183)

10:00 Челябинск – Встреча представителей СМИ для освещения истории 52-летнего пациента, которому урологи Челябинской областной клинической больницы сохранили почку, удалив огромную опухоль через пару проколов (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, 3 корпус)

11:00 Челябинск – Инаугурация губернатора Челябинской области Алексея Текслера (государственный академический театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)

13:30 Челябинск – Рабочий визит руководителя Челябинской области Алексея Текслера в детскую школу искусств №13

14:00 Челябинск – Церемония открытия второго всероссийского студенческого фестиваля ГТО (стадион имени Елены Елесиной)

15:30 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию финансовой системы Челябинской области (центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

15:00 Челябинск – II этап XXXIV региональной конференции партии «Единая Россия», в рамках которой будет избрана кандидатура на пост председателя Челябинской городской Думы (Уральский социально-экономический институт, ул. Свободы, 155/1)

16:30 Челябинск – Бесплатный мастер-класс «Госуслуги: Просто. Полезно. Электронно» (ТРК «Гагарин-Парк», ул. Труда, 183)

Челябинск. Другие новости 19.09.19

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