24 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

24.09.2019, вторник

09:00 Челябинск – Прививку от гриппа поставят первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, а также руководители органов исполнительной власти региона (ГКБ №1, ул. Воровского, 16, каб. 203)

09:45 Челябинск – Конференция, где будут подведены итоги социального проекта «Дорога в жизнь», реализуемого челябинским детским домом-интернатом (для глубоко умственно отсталых детей) совместно с московским фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ул. Лазурная, 10-А)

10:00 Челябинск – Вакцинация сотрудников СМИ (ГКБ №1, ул. Воровского, 16, каб. 203)

11:00 Челябинск – Первое заседание Челябинской городской Думы второго созыва (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

17:30 Челябинск – Сбор гостей и гала-концерт «Равный Равному. Танцы» молодежного проекта «Танцуют все!» (театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)

Челябинск. Другие новости 23.09.19

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