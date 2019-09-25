25 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

25.09.2019, среда

10:00 Челябинск – Заседание муниципального проектного комитета по программе «Город для жизни» с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой, где будут рассматриваться вопросы здравоохранения и развития спортивной сферы (пл. Революции, 2, пятый этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Дню машиностроителя, на которой будут обсуждаться тенденции отрасли в Челябинской области (пресс-центр «АиФ», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике (ЗСО, ул. Кирова, 114, каб. 502)

19:00 Челябинск – Хоккейный клуб «Трактор» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграет с ХК «Ак Барс» из Казани (ледовая арена «Трактор»)

Челябинск. Другие новости 25.09.19

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