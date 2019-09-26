26 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

26.09.2019, четверг

10:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам благоустройства общественных пространств с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная «Южноуральской книжной ярмарке-2019», которая состоится в Челябинске 4 и 5 октября (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного Собрания Челябинской области (ЗСО, ул. Кирова, 114, 5 этаж, зал заседаний депутатов)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Презентация сервиса «Вывоз мусора», который поможет оперативно сообщать о переполненных контейнерах» (пресс-центр «АиФ», ул. Российская, 67, 9 этаж)

15:00 Челябинск – Пресс-тур в областной ожоговый центр для освещения поставки 43-х единиц нового оборудования с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт и исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Виктории Сахаровой (отъезд от областного правительства, ул. Цвиллинга, 27)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Экологическое состояние озера Смолино» (ЗСО, ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

17:00 Челябинск – Флэш-моб «Подготовка к «Камерате»: актеры Камерного театра и студенты ЧГИК проведут с будущими зрителями фестиваля театральную разминку и розыгрыш билетов (ТРК «Куба», ул. Цвиллинга, 25)

Челябинск. Другие новости 25.09.19

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