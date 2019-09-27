27 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

27.09.2019, пятница

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения уникального случая: 24-летняя челябинка с пересаженной почкой стала матерью (областная клиническая больница, ул. Воровского, 70, кор. 8)

11:30 Челябинск – В АО «ЧРЗ «Полет» состоится торжественное мероприятие, посвященное закладке «Аллеи трудовых династий», с участием заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука (ул. Тернопольская, 6)

13:00 Челябинск – Брифинг министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина по поводу ситуации с водоснабжением в Верхнем Уфалее (ул. Елькина, 77, 4 этаж)

14:00 Челябинск – 11 основных игроков ФК «Челябинск» сразятся с 50-ю юными воспитанниками футбольной школы «Сигнал» (стадион «Сигнал»)

16:00 Челябинск – Награждение победителей областного конкурса видеороликов «Мир семьи» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал)

19:00 Челябинск – Хоккейный клуб «Трактор» в последнем матче второй домашней серии сыграет с ярославским «Локомотивом» (ледовая арена «Трактор» имени Валерия Белоусова)

Челябинск. Другие новости 26.09.19

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