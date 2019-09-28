28-30 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

28.09.2019, суббота

10:00-18:00 Челябинск – В рамках Дня открытых дверей в Банке России гости смогут заглянуть внутрь инкассаторской бронированной машины, предназначенной для перевозки наличных денег. О специализированном автомобиле, оснащенном современными системами видеорегистрации и радиосвязи, расскажут инкассаторы в бронежилетах (пр. Ленина, 58, площадка около здания Центробанка)

13:00-16:00 Челябинск – Пикет за скорейшее принятие подзаконных актов к ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными» (сквер городского парка Курчатовского района, на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта)

16:00 Челябинск – Торжественное открытие проекта «Киношкола Ру-кино»: осенью 2019-го года любой житель Челябинска сможет совершенно бесплатно пройти обучение у специалистов киноиндустрии и снять свой первый короткометражный фильм (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136)

29.09.2019, воскресенье

15:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит в Челябинске финальную игру за Кубок губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд (бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)

30.09.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 27.09.19

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