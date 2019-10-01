1 октября ожидаются следующие события – Челябинск

01.10.2019, вторник

10:00 Челябинск – Торжественное открытие традиционной агропромышленной выставки «АГРО-2019» (ледовая арена «Трактор» имени Валерия Белоусова)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Активное долголетие. Как правильно войти в серебряный возраст?», посвященная Дню пожилого человека (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная стартующему конкурсу «Сделай мир чище!» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 608)

14:00 Челябинск – Городское мероприятие, посвященное международному Дню пожилых людей, с участием заместителя главы города по социальному развитию Сергея Авдеева (конгресс-холл центра международной торговли, пр. Ленина, 35)

14:00 Челябинск – Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт посетит пациента, которому была проведена операция по пересадке сердца (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, 4 корпус, экстренное приемное отделение)

15:00 Челябинск – Бесплатный кинопоказ «Классики и современники» в рамках городской программы «Южноуральской книжной ярмарки». Гостей события ждет просмотр фильма «Юз, джаз, Ирка и пёс» (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

16:00 Челябинск – Брифинг на тему проведения Всероссийской переписи населения 2020 года (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 30.09.19

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