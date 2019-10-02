2 октября ожидаются следующие события – Челябинск

02.10.2019, среда

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная результатам экологической экспертизы, выявившей серьезные нарушения на Полетаевском полигоне ТКО (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Торжественный старт акции Почты России и педагогического университета «Поздравь любимого учителя» (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69, главный корпус )

15:20 Челябинск – Торжественное открытие экологической тропы на территории памятника природы Челябинского городского бора и экскурсия по маршруту

Челябинск. Другие новости 01.10.19

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