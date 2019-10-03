3 октября ожидаются следующие события – Челябинск

03.10.2019, четверг
-
10:00 Челябинск – В рамках международной конференции «Техническое регулирование в строительстве» состоится круглый стол с участием заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-А)
-
10:00 Челябинск – В рамках международной конференции «Технической регулирование в строительстве» состоится круглый стол ФАУ «Главгосэкспертиза России» с участием ее руководителя Игоря Манылова (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-А)
-
10:00 Челябинск – «ВКонтакте для бизнеса» впервые проведет конференцию о рекламе и SMM в Челябинске (Radisson Blu, ул. Труда, 179, конференц-зал)
-
10:00 Челябинск – Открытое личное первенство Челябинска по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 2001 года рождения и моложе (тир ДОСААФ, ул. Плеханова, 1-А; СОШ №67 и №78)
-
11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет заседание областного правительства (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
-
12:00 Челябинск – Открытое всероссийское соревнование по боксу (класса Б) памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Н. Попкова (СЦ СШОР по боксу «Алмаз», ул. Хохрякова, 1)
-
13:00 Челябинск – В рамках международной конференции «Техническое регулирование в строительстве» состоится пленарное заседание: «Стратегия развития строительной отрасли и национальные проекты в России: разработка и первые шаги» с участием заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-А)
-
14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная всероссийской акции безопасности дорожного движения «Однозначно» (ГИБДД Челябинска, ул. Харлова, 20)
-
14:00 Челябинск – Заседание муниципального проектного комитета Челябинска по программе «Город для жизни» с участием врио главы муниципалитета Натальи Котовой, посвященное развитие парковых пространств, доступной среде, социальной поддержке многодетных семей (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)
-
16:00 Челябинск – Фестиваль моноспектаклей «Прочтение», зрители которого увидят несколько спектаклей по мотивам литературных произведений от известных актеров челябинских театров. Мероприятие проходит в рамках городской программы «Южноуральской книжной ярмарки». Вход свободный (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
17:00 Челябинск – Гала-концерт победителей городского открытого фестиваля военно-патриотической песни «Опаленные сердца» (ДК ЧТПЗ, ул. Новороссийская, 83)
Челябинск. Другие новости 02.10.19
Челябинский депутат призвал коллег вернуть прямые выборы мэра. / Петербург обошел Москву в рейтинге самых «горячих» избирательных кампаний. / Мэрию Челябинска устроил испорченный фасад объекта культуры. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube