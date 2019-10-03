3 октября ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – В рамках международной конференции «Техническое регулирование в строительстве» состоится пленарное заседание: «Стратегия развития строительной отрасли и национальные проекты в России: разработка и первые шаги» с участием заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-А)