4 октября ожидаются следующие события – Челябинск

04.10.2019, пятница

11:00 Челябинск – В рамках XIV Южно-Уральского профилактического форума начнет работу «Территория здоровья» (Южно-Уральский государственный медицинский университет, ул. Воровского, 64)

11:00 Челябинск – Открытие Южноуральской книжной ярмарки (выставочный зал Союза художников Челябинск, ул. Цвиллинга, 34)

11:30 Челябинск – Открытие Южно-Уральского профилактического форума (Южно-Уральский государственный медицинский университет, ул. Воровского, 64)

14:00 Челябинск – Общественная палата Челябинска совместно с челябинским филиалом РАНХиГС проведут круглый стол «Современные муниципальные практики управления общественными процессами» (РАНХиГС, ул. Комарова, 41, аудитория 2102)

Челябинск. Другие новости 03.10.19

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