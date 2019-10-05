5 октября ожидаются следующие события – Челябинск

05.10.2019, суббота

09:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинска по каратэ среди детей, юношей и девушек, посвященное памяти Вячеслава Середкина (дворец спорта «Надежда», ул. Марченко, 28)

10:00 Челябинск – Открытое личное первенство Челябинска по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 2001 года рождения и моложе (тир ОССК ДОСААФ, ул. Плеханова 1-А; СОШ №67 и №78)

10:30 Челябинск – Церемония открытия финальных соревнований областного турнира по шахматам среди ветеранов, посвященный Дню пожилого человека (СШОР №9, ул. Гагарина, 16)

12:00 Челябинск – Открытое всероссийское соревнование по боксу (класса Б), памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Н.Н. Попкова (СШОР по боксу «Алмаз», ул. Хохрякова, 1)

12:00 Челябинск – Торжественное открытие Всероссийского Дня ходьбы (Сад Победы)

12:00 Миасс – Пикет в защиту городских зеленых насаждений (площадка в сквере Андреевского, ближе к перекрестку улиц Воровского и Худякова)

Челябинск. Другие новости 04.10.19

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