6-7 октября ожидаются следующие события – Челябинск

06.10.2019, воскресенье

10:00 Челябинск – Открытое личное первенство Челябинска по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 2001 года рождения и моложе (тир ОССК ДОСААФ, ул. Плеханова 1-А; СОШ №67 и №78)

11:00 Челябинск – Чемпионат и первенство Челябинска по кроссу среди лыжников (лыжный комплекс СШОР №5 «Карпов пруд»)

12:00 Челябинск – Митинг и праздничная программа, посвященные Дню героев Танкограда, с участием школьников, ветеранов, членов клуба «Танкоград» (Комсомольская пл., около танка)

14:00 Челябинск – Открытие турнира по мини-футболу среди детских дворовых команд, приуроченного ко Дню героев Танкограда (ул. Масленникова, 11)

07.10.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по случаю Дня учителя вручит премии 50-ти лучшим педагогическим работникам региона и наградит победителей конкурса «Лидер в образовании-2019» (ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж, зал приемов)

13:00 Челябинск – Круглый стол «Взаимодействие общественных организаций и органов исполнительной власти, учреждений в вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества» новой комиссии Общественной палаты Челябинской области по патриотическому воспитанию и ветеранскому наставничеству (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

13:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт примет участие в презентации первой в регионе интерактивной «Здравографики» в городской клинической больнице №8 (ул. Братьев Кашириных, 130-Б)

15:00 Челябинск – Федерация профсоюзов Челябинской области проведет заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (Региональный центр оценки качества и информатизации образования, ул. Комсомольская, 20-А, 2 этаж)

Челябинск. Другие новости 05.10.19

5 октября ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинске учителя заменили роботом. / Дело банды похитителей нефти передано в суд. Читать дальше

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