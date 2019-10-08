8 октября ожидаются следующие события – Челябинская область

08.10.2019, понедельник

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия киноцентра в досуговом центре «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)

10:00 Челябинск – Демонстрация работы «горячей линии» по подключению цифрового телевидения в преддверии отключения аналогового телевещания на территории Челябинской области 14-го октября (бизнес-центр «Ньютон», ул. Труда, 78, 6 этаж)

15:00 Ключевка – Открытие реабилитационного образовательного форума для инвалидов по зрению, посвященного 85-летию Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых (Сосновский район, деревня Ключевка, оздоровительный комплекс «Лесная застава»)

Челябинск. Другие новости 07.10.19

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