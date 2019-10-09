9 октября ожидаются следующие события – Челябинск

09.10.2019, среда

11:40 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Основы религиозных культур и светской этики: чему учить школьников?» (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, пр. Ленина, 69)

13:00 Челябинск – Рабочий визит первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт в Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины (ул. Блюхера, 49)

13:30 Челябинск – Выездное совещание по вопросам благоустройства районов Челябинска с участием врип главы города Натальи Котовой (отъезд от мэрии, пл. Революции, 2)

13:30 Челябинск – Пресс-конференция руководства клуба и тренерского штаба ВК «Динамо-Метар» «Старт нового волейбольного сезона в женской Суперлиге чемпионата России», а также встреча команды с болельщиками (ДС Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

14:00 Челябинск – Заседание рабочей группы под председательством заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля по решению проблем пострадавших дольщиков (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал)

16:00 Челябинск – Общественная палата Челябинской области проведет заседание комитета по рыболовству и рыбоводству (ул. Сони Кривой, 75-А, каб. 515)

18:30 Челябинск – Пресс-показ спектакля Камерного театра «Мандат», часом ранее, в 17:30, – пресс-подход с режиссером Сергеем Федотовым и артистами театра (ул. Цвиллинга, 15)

Челябинск. Другие новости 08.10.19

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