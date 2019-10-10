10 октября ожидаются следующие события – Челябинск

10.10.2019, четверг

09:00 Челябинск – Торжественное открытие Дней татарского просвещения и подписание соглашения о сотрудничестве с участием министра образования и науки республики Татарстан Рафиса Бурганова и первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, ул. Худякова, 20)

10:00 Челябинск – Врио главы Челябинска Наталья Котова посетит офтальмологический центр ГКБ №11 после ремонта (ул. Дзержинского, 17А-А)

10:00 Челябинск – Открытый чемпионат города Челябинска по художественной гимнастике (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

12:00 Челябинск – Первенство города Челябинска по боксу среди юниоров (МБУ СШОР по боксу «Алмаз», ул. Хохрякова, 1)

13:30 Челябинск – Публичные слушания, посвященные планирующейся застройке земельного участка в микрорайоне Чурилово, неподалеку от Первого озера, против которой активно возражают местные жители (Дом архитектора, пр. Ленина, 41-А)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Может ли банкротство стать спасением бизнеса?» с участием представителей УФНС, Арбитражного суда, южноуральских предприятий и различных министерств (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

Челябинск. Другие новости 09.10.19

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