11 октября ожидаются следующие события – Челябинская область

11.10.2019, пятница

09:00 Челябинск – Пресс-конференция «Три дня до «цифры», на которой будет рассказано о текущей готовности региона к переходу на цифровое вещание перед отключением аналогового (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, малый зал)

10:00 Челябинск – Открытый чемпионат города по художественной гимнастике (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

11:20 Челябинск – Генеральная репетиция балета Большого театра «Светлый ручей» (Челябинский академический театр оперы и балета имени Глинки, пл. Ярославского, 1)

12:00 Челябинск – Первенство города по боксу среди юниоров (МБУ СШОР по боксу «Алмаз», ул. Хохрякова, 1)

12:00 Челябинск – Всероссийский турнир по футболу памяти Героя России гвардии майора Евгения Родионова (стадион «Калибр», ул. Худякова, 29)

13:00 Челябинск – Торжественное награждение лауреатов VII открытого областного фестиваля экологических фильмов и рекламы «ЭФиР 74» (кинотеатр имени Пушкина, ул. Пушкина, 64)

14:00 Челябинск – Презентация методического пособия «Архив – школе: из опыта работы Объединенного государственного архива Челябинской области», подготовленного главным археографом ОГАЧО, почетным архивистом России Галиной Кибиткиной (Государственный архив Челябинской области, Свердловский пр., 30-А, читальный зал)

14:00 Челябинск – Начало трехдневного форума молодых историков «ИСТарт» (исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)

14:45 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в презентации «Меча Победы», изготовленного златоустовскими мастерами для городов воинской славы региона к переходу на цифровое вещание перед отключением аналогового (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

18:15 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер откроет гастроли Большого театра в Челябинске (Челябинский академический театр оперы и балета имени Глинки, пл. Ярославского, 1)

Челябинск. Другие новости 10.10.19

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