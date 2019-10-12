12-14 октября ожидаются следующие события – Челябинская область

12.10.2019, суббота

10:00 Челябинск – Конкурс профессионального мастерства водителей скорой помощи (автодром ДОСААФ, ул. Мастеровая, за ветлечебницей)

10:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинска по рукопашному бою (Манеж ЛК им. Е. Елесиной)

11:00-16:00 Челябинск – Спортивные выходные на Алом поле. На площадке у памятника В.И. Ленину челябинцев ждут упражнения и Air bike (возможность испытать свои силы на велотренажере), шутки и конкурсы от Дмитрия Кононца, а также флэтбол, броски в баскетбольное кольцо, сладкие подарки и горячий чай для всех участников

17:00 Челябинск – Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» открывает новый сезон в женской Суперлиге чемпионата страны домашним матчем с калининградским «Локомотивом» – серебряным призером минувшего первенства (ДС «Метар-Спорт» ул. Черкасская, 1)

13.10.2019, воскресенье

11:00-16:00 Челябинск – Спортивные выходные на Алом поле. На площадке у памятника В.И. Ленину челябинцев ждут упражнения и Air bike (возможность испытать свои силы на велотренажере), шутки и конкурсы от Дмитрия Кононца, а также флэтбол, броски в баскетбольное кольцо, сладкие подарки и горячий чай для всех участников

14.10.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

13:45 Челябинск – Брифинг руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой на открытии VI Недели конкуренции в Челябинской области (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, конференц-зал)

15:00 Челябинск – Встреча заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова с победителями и призерами областной летней спартакиады инвалидов (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 11.10.19

В Челябинске сменился подозреваемый в деле о нападении на женщину в подъезде. / «Несите денежки на Поле чудес»: эксперты раскрыли особенности ранних негосударственных пенсий россиян. / Роспотребнадзор: карантин по пневмонии введен в четырех школах Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»