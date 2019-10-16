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Среда, 16 октября 2019, 05:12 мск

Новости Челябинск

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16 октября ожидаются следующие события – Челябинская область

16.10.2019, среда

  • 10:00 Челябинск – Журналистов приглашают в центр цифровых волонтеров, чтобы увидеть своими глазами, как отрабатываются заявки на помощь добровольцев в подключении цифрового ТВ – от поступления обращения до помощи на месте (выезд от центра в квартиру жителя) (ГБУ «Молодежный ресурсный центр», ул. Воровского, 36)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная качеству продуктов питания, поступающих на столы жителей Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, каб. 502)

  • 13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 16:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Ирина Гехт встретится с южноуральцами – победителями и призерами 45-й чемпионата «Ворлдскиллс-2019» в Казани (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

Челябинск. Другие новости 15.10.19

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