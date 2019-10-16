16 октября ожидаются следующие события – Челябинская область

10:00 Челябинск – Журналистов приглашают в центр цифровых волонтеров, чтобы увидеть своими глазами, как отрабатываются заявки на помощь добровольцев в подключении цифрового ТВ – от поступления обращения до помощи на месте (выезд от центра в квартиру жителя) (ГБУ «Молодежный ресурсный центр», ул. Воровского, 36)