17 октября ожидаются следующие события – Челябинск

17.10.2019, четверг

09:00 Челябинск – Рабочее совещание Координационного совета при Губернаторе Челябинской области по вопросам экологии (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, каб. 401, зал заседаний)

10:00 Челябинск – Универсальная выставка-ярмарка «Модный сезон» и продуктовая ярмарка (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

10:00 Челябинск – Советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов проведет тренинг по социальному проектированию «Как доработать заявку до победы в конкурсе президентских грантов?» (ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал правительства Челябинской области)

10:20 Челябинск – Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов проинспектирует завершение ремонтных работ в Челябинском театре оперы и балета имени М.И. Глинки (пл. Ярославского, 1)

11:00 Челябинск – Челябинское УФАС России проведет выездную проверку цен на цифровые ТВ-приставки и телевизоры в связи с переходом на цифровое вещание (ТРК «Куба»)

11:00 Челябинск – Культурно-спортивные адаптивные игры среди инвалидов по зрению, посвященные Дню героев Танкограда (областной Реабилитационный культурно-спортивный Центр ВОС, ул. Энгельса, 39)

11:30 Челябинск – Пресс-конференция президента – председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова «Ситуация в банковском секторе России и Челябинской области. Итоги деятельности и перспективы развития банка «Открытие» (пресс-центр «Интерфакс-Челябинск», пр. Ленина, 55-а, оф.1202)

13:00 Челябинск – Брифинг руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой и заместителя начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Павла Ремесюка (ул. Цвиллинга, 27А, 4 этаж, зал областных совещаний в резиденции губернатора)

14:00 Челябинск – Торжественное открытие 21-го учебного года в Народном университете Общества «Знание» (ул. Васенко, 63, актовый зал)

15:00 Челябинск – Открытие выставки «Археология 2019: step to steppe» (музей археологии и этнографии ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)

16:30 Челябинск – Театрализованное шествие «Парад Турандот» в честь открытия XIV фестиваля «Камерата» (пл. Революции – Законодательное собрание Челябинской области – Альфа-банк – Главпочтамт – Камерный театр)

17:20 Челябинск – Пресс-подход с участниками, организаторами, членами жюри фестиваля «Камерата» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

18 часов состоится первый спектакль Санкт-Петербургского городского театра «Вахтангов_Чехов.doc» (участвуют Чехов, Вахтангов, Горький, Мейерхольд, Станиславский) (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

Челябинск. Другие новости 16.10.19

Госдума вмешалась в скандал с приватизацией крупнейшего протезного предприятия России. / Путин разрешил полиции предостерегать россиян о недопустимости нарушения закона. / На кресло мэра Челябинска заявился действующий чиновник. Читать дальше

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