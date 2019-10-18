18 октября ожидаются следующие события – Челябинская область

18.10.2019, пятница

09:45 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт посетит Челябинскую областную клиническую больницу и познакомится новым методом лечения инсульта (ул. Воровского, 70, корп. 5)

11:00 Челябинск – Вручение наград по итогам конкурсных программ в рамках 21-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019» (министерство сельского хозяйства Челябинской области, ул. Сони Кривой, 75, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Презентация программ поддержки Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) (Точка кипения – Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31, корп. 1)

16:00 Челябинск – Обучающий семинар для организаций, которые помогают бездомным или людям, оказавшимся в беде (исторический парк «Россия – Моя история», ТРК «Гагарин парк», ул. Труда, 183)

19:00 Челябинск – Благотворительный спектакль «Добрая история» с участием детей и молодежи, победивших рак. Постановка приурочена к 30-летнему юбилею благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» (ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36а, корп. 3)

Челябинск. Другие новости 17.10.19

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