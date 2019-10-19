19-20 октября ожидаются следующие события – Челябинская область

19.10.2019, суббота

10:00 Челябинск – Открытие «Точки кипения» в Южно-Уральском государственном университет (пр. Ленина, 87, корп. 3Б)

10:00 Челябинск – Первенство УрФО по волейболу среди юношей 2004-2005 годов рождения, I этап (Энергетический колледж, ул. Российская, 23)

10:00 Челябинск – Конференция «StartIT» для тех, кто хочет работать в IT-сфере, но не знает, с чего начать (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)

11:00 Челябинск – Первенство Челябинской области по тяжёлой атлетике среди юношей 2001 годов рождения и младше (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

17:00 Челябинск – Матч второго тура чемпионата российской Суперлиги «Динамо-Метар» (Челябинск) – «Енисей» (Красноярск) (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

20.10.2019, воскресенье

10:00 Челябинск – Первенство УрФО по волейболу среди юношей 2004-2005 годов рождения, I этап (Энергетический колледж, ул. Российская, 23)

11:00 Челябинск – Первенство Челябинской области по тяжёлой атлетике среди юношей 2001 годов рождения и младше (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

19:00 Челябинск – Музыкально-танцевальный концерт «В стиле танго» (Зал органной и камерной музыки)

Челябинск. Другие новости 18.10.19

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