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Понедельник, 21 октября 2019, 06:23 мск

Новости Челябинск

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21 октября ожидаются следующие события – Челябинская область

21.10.2019, понедельник

  • 09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

  • 10:00 Челябинск – Выписка домой из стационара Челябинской областной клинической больницы домой пациента, которому пересадили донорское сердце (ул. Воровского, 70, корп. 4, экстренное приёмное отделение)

  • 10:00 Челябинск – Открытие программы повышения квалификации государственных, гражданских и муниципальных служащих «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции» (Международный институт дизайна и сервиса, ул. Ворошилова, 12)

  • 11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет областное совещание с главами муниципальных образований (ул. Цвиллинга, 27)

  • 14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретится с победителями грантовых конкурсов молодежных образовательных форумов (ул. Цвиллинга, 27)

  • 17:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию 83 концертного сезона в филармонии (концертный зал Прокофьева, ул. Труда, 92а, 2-й этаж)

Челябинск. Другие новости 20.10.19

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