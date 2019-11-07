7 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

07.11.2019, четверг

10:00 Челябинск – Межрегиональная научно-практическая конференция «Президентская библиотека и ресурсы библиотек субъектов федерации – новый вектор развития» (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

10:00 Челябинск – Совместное заседание комитетов Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике, информационной политике, молодежной политике, культуре и спорту (ул. Кирова, 114, конференц-зал)

10:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинска по баскетболу «Золотая осень-2019» среди спортсменов 2005-2006, 2007-2008, 2009, 2010 годов рождения (СШОР №8, ул. Володарского, 14-А)

12:00 Челябинск – Спартакиада ссузов Челябинска 2019-2020 по мини-футболу (стадион им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная первому в Челябинске флешмобу «Усабрь» – всероссийской акции по ранней диагностике рака простаты, направленной на привлечение внимания к мужскому здоровью (пресс-центр ГТРК, ул. Орджоникидзе, 54-Б)

12:40 Челябинск – Выездное совещание по вопросу благоустройства северо-западной части Челябинска с участием врио главы города Натальи Котовой, а также осмотр новых остановочных комплексов

13:00 Челябинск – Пресс-конференция руководителя Челябинскстата Ольги Лосевой, посвященная 100-летию органов государственной статистики Челябинской области (ул. Коммуны, 137-А, каб. 516)

Челябинск. Другие новости 06.11.19

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