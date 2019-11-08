8 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

08.11.2019, пятница

10:00 Челябинск – Выездное заседание комиссии по социальной политике Челябинской городской думы (ул. Академика Сахарова, 8, многопрофильный лицей №148)

12:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в мероприятии, посвященном Дню памяти погибших сотрудников органов внутренних дел и Дню сотрудника внутренних дел Российской Федерации (театр оперы и балета имени Глинки, пл. Ярославского, 1)

12:00 Челябинск – Торжественное вручение 22-х новых малых лесопатрульных комплексов руководителям подведомственных учреждений главного управления лесами Челябинской области (автоцентр «УАЗ», Свердловский тр., 3/3)

15:00 Полетаево – Торжественное открытие первой в Челябинской области библиотеки, модернизированной по национальному проекту «Культура» (Сосновский р-н, пос. Полетаево, ул. Полетаевская, 48)

16:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в торжественном праздновании 70-летнего юбилея СОШ №71 (ДК «Строитель», Шоссе Металлургов, 71Б)

19:00 Челябинск – Игра открытой обучающей лиги по случаю международного Дня КВН (ДК Железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

Челябинск. Другие новости 07.11.19

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