9-11 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

09.11.2019, суббота
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10:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинска по баскетболу «Золотая осень-2019» среди спортсменов 2005-2006, 2007-2008, 2009, 2010 годов рождения (СШОР №8, ул. Володарского, 14-А)
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12:00 Челябинск – Спартакиада ссузов Челябинска 2019-2020 в мини-футболе (стадион им. Колющенко, ул. Доватора, 15)
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15:00 Челябинск – В рамках выставки «Шедевры мастеров Парижской школы» пройдет лекция «Искусство собирать искусство», посвященная знаменитым западным и русским коллекционерам (музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1, малый зал)
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15:00 Челябинск – Первенство Челябинска по шашкам в дисциплине «Русские шашки» среди юношей и девушек (СШОР №9, ул. Свободы, 149)
10.11.2019, воскресенье
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09:00 Челябинск – Первенство УрФО-2019 по шахматам, быстрым шахматам и блицу среди девочек и мальчиков до 11, 13 лет и юношей и девушек до 15, 17, 19 лет (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)
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10:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинска по баскетболу «Золотая осень-2019» среди спортсменов 2005-2006, 2007-2008, 2009, 2010 годов рождения (СШОР №8, ул. Володарского, 14-А)
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10:00 Челябинск – 10 часов состоится первенство Челябинска по шашкам в дисциплине «Русские шашки» среди юношей и девушек (СШОР №9, ул. Свободы, 149)
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11:00 Челябинск – Лекция Воскресного университета «Занимательная химия для взрослых и детей» (ЧелГУ, второй корпус, ул. Молодогвардейцев, 70-Б, ауд. 321)
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12:00 Челябинск – Спартакиада ссузов Челябинска 2019-2020 по мини-футболу (стадион им. Колющенко, ул. Доватора, 15)
11.11.2019, понедельник
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09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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10:00 Челябинск – Первенство УрФО по шахматам в дисциплине «Быстрые шахматы» среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)
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12:00 Челябинск – Спартакиада ссузов Челябинска 2019-2020 в мини-футболе (стадион им. Колющенко, ул. Доватора, 15)
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13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград (ул. Цвиллинга, 27)
Челябинск. Другие новости 08.11.19
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