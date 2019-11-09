9-11 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

09:00 Челябинск – Первенство УрФО-2019 по шахматам, быстрым шахматам и блицу среди девочек и мальчиков до 11, 13 лет и юношей и девушек до 15, 17, 19 лет (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)