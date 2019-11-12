12 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

12.11.2019, вторник

07:00 Челябинск – Акция «Дорога в школу». Активисты ОНФ вместе со школьником пройдут потенциально опасный путь следования детей по маршруту «дом-школа-дом» в темное время суток и проверят, насколько опасна территория на пути следования учеников. Будут обследованы потенциально опасные участки пути следования школьников к МАОУ Образовательный центр № 4 города Челябинска (ул. 250-летия Челябинска, д. 46) и МАОУ Образовательный центр № 1 (ул. Молодогвардейцев д. 56Б)

10:00 Челябинск – Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Челябинского городского округа под председательством вице-губернатора Анатолия Векшина (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, каб. 404)

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию открытия Южно-Уральского гражданского форума (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

10:00 Челябинск – Открытие специализированной выставки «Образование через всю жизнь. Абитуриент-2020» (ТРК «Гагарин-Парк», ул. Труда, 183)

11:00 Челябинск – Губернатор Алексей Текслер примет участие в пленарной дискуссии «Роль некоммерческого сектора экономики в повышении качества жизни через достижение целей ООН в области устойчивого развития» в рамках Южно-Уральского гражданского форума (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

Челябинск. Другие новости 11.11.19

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