13 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

13.11.2019, среда

10:00 Челябинск – Заседание межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды и социальным вопросам инвалидов (администрация города, пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:30 Челябинск – «Урок цифры» на тему «Большие данные» в лицее №97 (ул. Чичерина, 27 Б)

10:50 Челябинск – Пресс-тур в Челябинскую областную клиническую больницу, где нейрохирурги избавили от хронической боли женщину с невропатией тройничного лицевого нерва (ул. Воровского,70, корпус №2)

11:00 Челябинск – Первенство УрФО по волейболу среди юношей 2008-2009 г.р. (ДС ЧЭМК, ул. Российская, 36)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему врезки региональных каналов в телеканал ОТР (пл. Революции, 4, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Круглый стол «Роль социального проектирования как один из важных факторов развития молодежного парламентаризма на территории Челябинской области» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, конференц-зал)

12:00 Челябинск – Спартакиада средних специальных учебных заведений Челябинска 2019-2020 годов по мини-футболу (Стадион им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

13:00 Челябинск – В ходе проекта «День без турникетов» пройдут экскурсии в городе мастеров «Мастерславль» (воссозданная модель идеального города). Сотрудники расскажут, как он устроен и какие в нем правила, какие есть мастерские и каким профессиям в них можно научиться. После экскурсии у каждого участника есть возможность самому принять участие в каком-либо мастер-классе, проводимом наставниками (ул. Молдавская, 10)

17:00 Челябинск – Интерактивная программа в рамках слета Челябинского областного студенческого отряда, посвященный окончанию третьего трудового семестра 2019 года (отель «Малахит», ул. Труда, 153, изумрудный зал)

18:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия слета Челябинского областного студенческого отряда, посвященный окончанию третьего трудового семестра 2019 года (отель «Малахит», ул. Труда, 153, изумрудный зал)

Челябинск. Другие новости 12.11.19

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