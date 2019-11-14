14 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

14.11.2019, четверг

10:00 Челябинск – Акция, приуроченная ко Всемирному Дню борьбы с сахарным диабетом (ГКБ №1, ул. Воровского, 16, холл поликлиники, въезд со стороны ул. Воровского)

10:30 Челябинск – Вручение новых легковых автомобилей для службы неотложной помощи с участием врио главы города Натальи Котовой (ул. Воровского, 16)

11:00 Челябинск – День открытых дверей для родителей обучающихся школ в «Уральском комбинате питания» (ул. Героев Танкограда, 40)

11:00 Челябинск – Первенство УрФО по волейболу среди юношей 2008-2009 г.р. (ДС ЧЭМК, ул. Российская, 36)

11:55 Челябинск – Прибытие победителей World Robot Olympiad 2019, команды робототехников из Миасса (международный аэропорт Челябинск)

12:00 Челябинск – Спартакиада средних специальных учебных заведений Челябинска 2019-2020 годов по мини-футболу (Стадион им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

12:00 Кременкуль – Кубок Федерации конного спорта Челябинской области по выездке (ОБУ «ЦСП КСК Рифей»)

Челябинск. Другие новости 13.11.19

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