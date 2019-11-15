15 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

15.11.2019, пятница

09:00 Челябинск – Первенство Челябинска по русским шашкам среди юношей и девушек (МБУ СШОР №9, ул. Свободы, 149)

09:00 Кременкуль – Кубок Федерации конного спорта Челябинской области по выездке (ОБУ «ЦСП КСК Рифей»)

10:00 Челябинск – Соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо (Дворец спорта ЧРО Общества «Динамо», ул. Коммуны, 98/1)

10:00 Челябинск – Пациентка из Сатки, доставленная вертолетом санавиации в Челябинскую областную клиническую больницу с множественными переломами после падения с балкона, расскажет о своих обидчиках. Ее лечащие врачи поведают о результатах лечения (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корп. 4, клиника хирургии, вход со стороны детской больницы)

10:00 Челябинск – IX Областной Форум «Молодежь за экологию и культуру» (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129)

10:00 – 12:00 Челябинск – В Кадастровой палате по Челябинской области пройдет горячая линия, посвященная особенностям уточнения границ земельных участков, граничащих с землями лесного фонда (Федеральный закон «О лесной амнистии»). Звонки принимаются по телефону: 8 (351) 728-75-00 (добавочный номер 2287)

11:00 Челябинск – Первенство УрФО по волейболу среди юношей 2008-2009 г.р. (ДС ЧЭМК, ул. Российская, 36)

11:30 Челябинск – Торжественная церемония открытия традиционных соревнований, посвященных проведению Всероссийского дня самбо (Дворец спорта ЧРО Общества «Динамо», ул. Коммуны, 98/1)

12:00 Челябинск – Спартакиада ссузов Челябинска 2019-2020 (дисциплина – мини-футбол) (стадион им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

13:00 Челябинск – III этап XXXIV региональной Конференции партии «Единая Россия» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, большой зал)

13:00 Челябинск – Акция «День без турникетов» в городе мастеров «Мастерславль» (ул. Молдавская, 10)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Эффективная поликлиника: новые методы» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, каб. 404)

15:00 Челябинск – Открытие выставки «Власть чувств. Германия 19/19» (ЧОУНБ пр. Ленина, 60)

17:00 Челябинск – VIII Кубок Гран-При Челябинска по быстрым шахматам, 4 этап (ул. Васенко, 100)

Челябинск. Другие новости 14.11.19

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