17-18 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

17.11.2019, воскресенье

09:00 Челябинск – Уральский беременный форум (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)

09:00 Челябинск – Чемпионат и Первенство города Челябинска по конькобежному спорту, дисциплина – многоборье (ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187А)

10:00 Челябинск – Торжественное открытие Уральского беременного форума (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)

10:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинска среди детских команд – «Золотая осень», (МБУ СШОР №8 по баскетболу Челябинска, ул. Володарского, 14А)

10:00 Челябинск – Спартакиада среди районов Челябинска, дисциплина – волейбол (женщины) (ДС «Метар-спорт», ул. Черкасская, 1)

11:00 Челябинск – Первенство УрФО по волейболу среди юношей 2008-2009 г.р. (ДС ЧЭМК, ул. Российская, 36)

11:00 Челябинск – Первенство Челябинска по русским шашкам среди юношей и девушек (МБУ СШОР №9, ул. Свободы, 149)

12:00 Челябинск – Первенство Челябинской области по пауэрлифтингу (дисциплина – троеборье классическое) (ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5)

19:300 Челябинск – Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит фиолетовую подсветку телебашни в знак солидарности с семьями недоношенных детей (ул. Орджоникидзе, 54В, стр. 1)

18.11.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 16.11.19

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