19 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

19.11.2019, вторник

11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской думы, где депутаты выберут главу города (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Пленарное заседание шестых областных Рождественских образовательных чтений под председательством митрополита Челябинского и Миасского Григория (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Религия и церковь в информационном пространстве современного общества» в рамках областных Рождественских образовательных чтений (ул. Кыштымская, 34, каб. 3, информационно-издательский отдел Челябинского епархиального управления)

Челябинск. Другие новости 18.11.19

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