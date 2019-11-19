19 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

19.11.2019, вторник
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11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской думы, где депутаты выберут главу города (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)
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11:00 Челябинск – Пленарное заседание шестых областных Рождественских образовательных чтений под председательством митрополита Челябинского и Миасского Григория (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)
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15:00 Челябинск – Круглый стол «Религия и церковь в информационном пространстве современного общества» в рамках областных Рождественских образовательных чтений (ул. Кыштымская, 34, каб. 3, информационно-издательский отдел Челябинского епархиального управления)
Челябинск. Другие новости 18.11.19
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