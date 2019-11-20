20 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

20.11.2019, среда

09:30 Челябинск – Областное совещание с главами муниципальных образований Челябинской области (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

10:30 Челябинск – Пресс-подход и репетиция мультимедийной презентации рояля Steinway&Sons в Челябинском театре оперы и балета (пл. Ярославского, 1)

12:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная созданию национального парка «Зигальга» (пресс-центр «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55а, офис 1202)

14:00 Челябинск – ПАО «МегаФон» и ДПСО «Лиза Алерт» проведут мероприятие по детской безопасности («Челябинск Сити», ул. Кирова, 159, 10 этаж, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Расширенное заседание Совета ЧОО «ОПОРА РОССИИ» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт и председателя ЧОО «ОПОРА РОССИИ» Артема Артемьева (ул. Цвиллинга, 27, большой зал правительства Челябинской области)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Всемирный день ребенка на Южном Урале» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Рыбоводство и рыболовство. Как избежать конфликта интересов. Риски. Тенденции. Профилактика»(Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

Челябинск. Другие новости 19.11.19

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