21 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

21.11.2019, четверг

10:00 Челябинск – Открытие межрегиональной научно-практической конференции, которая соберет 350 специалистов различного профиля – дерматовенерологов, косметологов, аллергологов-иммунологов, педиатров (бизнес-отель «ПаркСити», ул. Лесопарковая, 6)

10:00 Челябинск – Специалисты Челябинской областной больницы расскажут журналистам, какое отношение грипп имеет к трансплантации, от чего берегут прививки и зачем нужна обязательная вакцинация медработников (ЧОКБ, ул. Воровского,70, кор. 5)

10:00 Челябинск – Бизнес-форум для предпринимателей «Свое дело». Тема форума – «Диагностика Вашего бизнеса» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

10:00 Челябинск – Региональная ИТ-конференция «Russian IT SYNERGY 2019» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт «Задачи социальной политики в регионе. Как будут решаться основные проблемы в социальной сфере в 2020 году» (пресс-центр «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55 А, оф. 1202)

11:00 Челябинск – Первенство УрФО по волейболу среди юношей 2006-2007 г.р., (ДС ЧЭМК, ул. Российская, 36)

15:00 Челябинск – Городское мероприятие, посвященное Дню матери и 100-летию системы социальной защиты населения (МАУ «Челябинский Центр искусств «Театр+Кино», ул. Пушкина, 64)

Челябинск. Другие новости 20.11.19

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