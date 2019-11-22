22 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный обсуждению проблемных вопросов, связанных с оформлением земель общего пользования в СНТ после вступления в силу Федерального закона № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Центр культурно-информационной деятельности, ул. Елькина, 45)