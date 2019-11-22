22 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

22.11.2019, пятница
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11:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный обсуждению проблемных вопросов, связанных с оформлением земель общего пользования в СНТ после вступления в силу Федерального закона № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Центр культурно-информационной деятельности, ул. Елькина, 45)
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11:30 Челябинск – Конференция «Сохранение памятников культурного наследия» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, ауд. 602)
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12:00 Челябинск – Исторические чтения «Великая Отечественная война в архивных документах» (Объединенный государственный архив Челябинской области, Свердловский пр., 30А, читальный зал)
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12:00 Челябинск – Губернатор Алексей Текслер проведет заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)
Челябинск. Другие новости 21.11.19
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