26 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

26.11.2019, вторник

09:00 Челябинск – Публичные слушания по проекту закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, большой зал)

11:30 Челябинск – Заседание законодательного собрания области (ул. Кирова, 114, 5 этаж, зал заседаний)

13:00 Челябинск – Стартует очный этап грантового конкурса «Студенческая инициатива» («Точка кипения», ул. Молодогвардейцев, 31, корп. 1)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Аплодисменты! Занавес», приуроченной к завершению Года театра (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

Челябинск. Другие новости 25.11.19

Известный бизнесмен-банкрот из Челябинска вчинил МВД иск на 10 миллионов рублей. / Власти Челябинской области потребовали отказаться от использования химии при уборке снега. / В Госдуму внесены поправки к закону о Росгвардии: сотрудников обяжут представляться и показывать удостоверение. Читать дальше

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