27 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

27.11.2019, среда

11:00 Челябинск – Всероссийская научно-практическая конференция «Региональное пространственное развитие: неравномерность vs устойчивость» (Челябинский филиал РАНХиГС, ул. Комарова, 41)

13:00 Челябинск – В рамках проведения X Всероссийского форума «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития» стартует X Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России – 2019» (многопрофильный лицей № 148, ул. Академика Сахарова, 8, актовый зал)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Дороги и транспорт Челябинской области: реальность и перспектива» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – 1 тур конкурса «Я – учитель здоровья» (Творческая презентация участников) (многопрофильный лицей № 148, ул. Академика Сахарова, 8, актовый зал)

Челябинск. Другие новости 26.11.19

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