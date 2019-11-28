28 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

28.11.2019, четверг

10:00 Челябинск – 20-я Юбилейная биржа промышленной кооперации, организованная Региональным центром субконтрактации, при поддержке правительства Челябинской области и администрации города Челябинска. На бирже будут представлены заказы со всей России по направлениям: машиностроение, литейное и кузнечное производство, металлообработка, приборостроение, металлургия, инжиниринг, электроника, гидравлика (постоянно действующий выставочный проект «ПроПуск», ул. 40-летия Октября, 21)

10:00 Челябинск – Открытие стратегической сессии по внедрению системы мониторинга национальных проектов контрольно-счетными органами (конгресс-отель «Radisson Blu», ул. Труда, 179)

11:00 Челябинск – Всероссийская научно-практическая конференция «Региональное пространственное развитие: неравномерность vs устойчивость» (Челябинский филиал РАНХиГС, ул. Комарова, 41)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция о Молодежном фестивале (Молфесте) в Челябинске (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4)

13:00 Челябинск – Старт двухдневной деловой игрыа «Модель Организации Объединённых Наций THE MUN CSU» с участием консула США Хайди Бартлетта Эванса (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, актовый зал )

14:00 Челябинск – Открытие и пленарное заседание X Всероссийского форума «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

Челябинск. Другие новости 27.11.19

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