29 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

14:30 Челябинск – Заключительное пленарное заседание X Всероссийского форума «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития» с участием первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, профессора, академика Геннадий Онищенко, члена-корреспондента Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора, председателя Экспертного совета по вопросам воспитания культуры здорового образа жизни детей и молодежи при Комитете Госдумы по образованию и науке Фариса Харисова, директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Жанны Садовниковой (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)