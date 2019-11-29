29 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

29.11.2019, пятница
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09:45 Челябинск – Пресс-подход к президенту Делового совета Евразийского экономического союза, председателю наблюдательного совета ЮУрГУ Виктору Христенко в преддверии старта Первой проектно-аналитической сессии «Умный город – Челябинск» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 78В, учебный корпус «Сигма»)
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10:00 Челябинск – Старт Первой проектно-аналитической сессии «Умный город – Челябинск» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 78В, учебный корпус «Сигма»)
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10:00 Челябинск – Начало заседаний круглых столов в рамках II региональной конференции «Развитие социально-трудовых отношений на современном этапе: практика, опыт, проблемы, пути их решения» (АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов», ул. Свободы, 155)
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10:00 Челябинск – Диктант по информационной безопасности, приуроченный к Международному дню защиты информации («Точка кипения», ЮУрГУ, пр. Ленина, 87, корпус 3Б)
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11:00 Челябинск – Закрытый показ киноработ в рамках кинофестиваля «Надежда. Челябинск-2019» (Уральский филиал Финансового университета при Президенте РФ, ул. Работниц, 58)
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13:00 Челябинск – Пленарное заседание в рамках II региональной конференции «Развитие социально-трудовых отношений на современном этапе: практика, опыт, проблемы, пути их решения» (АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов», ул. Свободы, 155)
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14:00 Челябинск – Торжественный прием в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с награждением победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе в 2019 году с участием губернатора Алексея Текслера (Челябинский театр драмы имени Н. Орлова, пл. Революции, 6)
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14:30 Челябинск – Заключительное пленарное заседание X Всероссийского форума «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития» с участием первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, профессора, академика Геннадий Онищенко, члена-корреспондента Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора, председателя Экспертного совета по вопросам воспитания культуры здорового образа жизни детей и молодежи при Комитете Госдумы по образованию и науке Фариса Харисова, директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Жанны Садовниковой (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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15:00 Челябинск – Подведение итогов и принятие Резолюции в рамках региональной конференции «Развитие социально-трудовых отношений на современном этапе: практика, опыт, проблемы, пути их решения» (АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов», ул. Свободы, 155, 1 этаж, актовый зал)
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15:00 Челябинск – Церемония награждения победителей кинофестиваля «Надежда. Челябинск-2019» (ФКУ ИК-4, ул. Молодежная, 24)
Челябинск. Другие новости 28.11.19
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