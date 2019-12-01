1-2 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

01.12.2019, воскресенье

11:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинска «Золотая осень-2019» по баскетболу (МБУ СШОР №8, ул. Володарского, 14а)

13:00 Челябинск – Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136)

14:30 Челябинск – Подписание соглашения о создании системы управления проектом «Умный город» на базе ЮУрГУ с участием главы города Натальи Котовой (ЮУрГУ, пр. Ленина, 78в, учебный комплекс «Сигма»)

15:00 Челябинск – Проводы призывников в 10-ю дивизию атомных подводных лодок КТОФ (музей ВМФ и истории молодежного движения Урала, ул.Сони Кривой, 30)

16:00 Челябинск – Финал и гала-концерт Международного чемпионата по хип-хопу и брейк-дансу «Energy» (World Trade Center, пр. Ленина, 35)

17:00 Челябинск – Фестиваль команд КВН «Снежные буераки» (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

11:00 Челябинск – Первенство Челябинска по русским шашкам среди юношей и девушек (МБУ СШОР №9, ул. Свободы, 149)

12:00 Челябинск – Первенство Челябинской области по пауэрлифтингу (дисциплина – троеборье классическое) (ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5)

19:300 Челябинск – Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит фиолетовую подсветку телебашни в знак солидарности с семьями недоношенных детей (ул. Орджоникидзе, 54В, стр. 1)

02.12.2019, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 30.11.19

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