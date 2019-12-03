3 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

03.12.2019, вторник

11:00 Челябинск – Торжественное возложение цветов и венков к Вечному огню, посвященное Дню неизвестного солдата (мемориал Вечный огонь на Аллее Славы)

11:00 Челябинск – Встреча южноуральских предпринимателей с делегацией бизнесменов из Киргизии и Казахстана (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

13:00 Челябинск – Очный этап конкурса на включение в кадровый резерв на должность главного архитектора Челябинска (пл. Революции, 2, 4 этаж, каб. 404)

13:00 Челябинск – Городское мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов (Дворец детского творчества, ул. Доватора, 15)

Челябинск. Другие новости 02.12.19

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