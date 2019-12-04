4 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

04.12.2019, среда

09:00 Челябинск – В Челябинской областной клинической больнице расскажут об операции по замене полностью разрушенного искусственного сустава 72-летней жительнице Магнитогорска, которую провели 2 травматолога и 2 сосудистых хирурга (ул. Воровского,70, корпус, клиника хирургии)

10:00 Челябинск – Открытие конференции «Технопарк-2019: цифровая трансформация и импортонезависимость» с участием заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная вопросам учета трудового стажа (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, для детей с ограниченными возможностями здоровья (Челябинский театр драмы им. Наума Орлова, пл. Революции, 6)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная второму сезону проекта «В бизнес на шпильках» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

15:30 Челябинск – Пресс-конференция начальника главного управления лесами Челябинской области Сергея Лаврова на тему «Заготовка новогодних елок Работа лесной охраны в предновогодний период. Штрафы за нарушение лесного законодательства за самовольные вырубки хвойных деревьев» (пресс-центр «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55А, оф. 1202)

Челябинск. Другие новости 03.12.19

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