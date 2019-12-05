5 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

05.12.2019, четверг

09:00 Челябинск – Начнет работу III Междисциплинарный научно-практический форум-выставка «УралВетМед» (бизнес-отель «ПаркСити», ул. Лесопарковая, 6)

10:00 Челябинск – Открытие и пленарное заседание III Междисциплинарного научно-практического форума-выставки «УралВетМед» (бизнес-отель «ПаркСити», ул. Лесопарковая, 6)

13:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт вручит награды детям и подросткам, проявившим личное мужество в экстремальных ситуациях, в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – В Государственном историческом музее Южного Урала открывается выставка «Спасти и сохранить. Музейная реставрация» (ул. Труда, 100, Западная башня, малый выставочный зал)

15:00 Челябинск – Обход Областной стоматологической поликлиники, а также сдача кабинета неотложной стоматологической помощи с участием первого заместителя губернатора Ирины Гехт и министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова (ул. Куйбышева, 19)

15:00 Челябинск – Презентация и гашение почтовой карточки «Малая планета Челябинск» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114)

15:00 Челябинск – XXX Межрегиональное соревнование по боксу памяти О. Примакова и А. Васина (ДС «Метар-спорт, ул. Черкасская, 1)

18:30 Челябинск – Праздничный концерт «50 лет в джазе!» в честь юбилея «Уральского диксиленда Игоря Бурко» (концертный зал имени Сергея Прокофьева, ул. Труда, 92А)

Челябинск. Другие новости 04.12.19

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