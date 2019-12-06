6 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

06.12.2019, пятница

11:00 Челябинск – Прием главы Челябинска Натальи Котовой матерей и вдов Героев России, приуроченный ко Дню Героев Отечества и двум памятным датам – ввод советских войск в Афганистан и начало антитеррористической операции на Северном Кавказе (пл. Революции, 2, 4 этаж, 401 каб.)

11:00 Челябинск – X отчетно-выборная конференция объединения профсоюзов Челябинской области (Учебно-методический центр профсоюзов, ул. Свободы, 155, 1 этаж, актовый зал)

12:00 Челябинск – XXX Межрегиональное соревнование по боксу памяти О. Примакова и А. Васина (ДС «Метар-спорт», ул. Черкасская, 1)

13:00 Челябинск – Первый региональный слет экологов-волонтеров Южного Урала (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)

14:00 Челябинск – Торжественное открытие XXVII Челябинского молодежного интеллектуального форума «Шаг в будущее – Созвездие НТМ» (ДПиШ им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59, театральный корпус)

15:00 Челябинск – Награждение победителей диктанта по информационной безопасности (ул. Труда 78, 6 этаж)

16:00 Челябинск – IV Российский фестиваль-конкурс хореографических шоу-программ «Мир такого не видал» (ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36А)

17:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию федерации бокса Челябинской области (ДК ПАО «ЧМК», ул. Я. Гашека, 1)

Челябинск. Другие новости 05.12.19

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