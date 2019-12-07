7-9 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

07.12.2019, суббота

11:00 Челябинск – Очередной этап благотворительной акции «Снеговики-добряки» под девизом «Добро как снежный ком!» (площадь у Ледовой арены «Трактор»)

11:00 Челябинск – Третий день фестиваля камнерезного и декоративно-прикладного творчества (Музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

12:00 Челябинск – VII областной открытый фестиваль-конкурс детских и молодежных театров моды «Подиум Д´АРТ- 2019» (Челябинская государственная филармония, ул. Труда, 92А, фойе)

13:00 Челябинск – Военно-исторический праздник «Битва за Москву». В программе – торжественный митинг, праздничный концерт, интерактивные площадки, выставка военной техники, выставка автомобилей «Москвич». Завершится праздник инсценировкой событий битвы за Москву (школа №137, Свердловский пр., 24)

08.12.2019, воскресенье

11:00 Челябинск – Открытый чемпионат и первенство Челябинска по спортивной борьбе (панкратион) (МБУ СШОР №10 по спортивной борьбе и самбо, ул. Кирова, 15Б)

11:00 Челябинск – Завершающий день фестиваля камнерезного и декоративно-прикладного творчества (Музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

09.12.2019, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Возложение цветов и венков, посвященное Дню Героев Отечества (Аллея славы, памятник Доблестным сынам Отечества)

17:00 Челябинск – Фестиваль молодых семей Челябинской области «Семейное счастье» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, изумрудный зал)

Челябинск. Другие новости 06.12.19

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