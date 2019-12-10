10 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

10.12.2019, вторник

08:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинска по фигурному катанию (ДС «Юность», Свердловский пр.,51)

08:30 Челябинск – Первый заместитель губернатора Ирина Гехт и журналисты отправятся в частный пансионат для престарелых и инвалидов «Радуга Урала» (отъезд от ул. Воровского, 30)

09:00 Челябинск – Пресс-конференция «Совместное пребывание родственников с детьми в отделениях реанимации и интенсивной терапии» (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165)

09:00 Челябинск – Рейд по выявлению нарушителей лесного законодательства на территории Аргаяшского муниципального района – незаконная заготовка новогодних деревьев. Задержание нарушителей с составлением Протокола об административном правонарушении. Работа двух стационарных постов совместно с полицией (отъезд от Энгельса, 54)

10:40 Челябинск – Глава города Наталья Котова оценит качество проведенного ремонта в детском отделении горбольницы №9 (5-я Электровозная, 5, детское отделение)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная предстоящему Балу для предпринимателей (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:45 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в молодежной ассамблее, где вручит стипендии губернатора Челябинской и премии имени В.П. Поляничко (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам двухлетнего контроля за чистотой воздуха, организованного региональной экологической общественной организацией «АнтиСмог» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 608)

Челябинск. Другие новости 09.12.19

Это 100% политика: решение WADA обесценит Олимпийские игры. / В Челябинской области выявили больше 2600 нарушений антикоррупционного законодательства. / WADA еще подумает о допустимости гимна России. Читать дальше

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