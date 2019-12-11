11 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

11.12.2019, среда

08:00 Челябинск – Директор Челябинского регионального центра навигационных информационных технологий Леонид Мальчер проведет «Урок цифры» для учащихся 11 класса гимназии №80 на тему «Сети и облачные технологии» в рамках Всероссийской акции (ул. Елькина, 88)

08:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинска по фигурному катанию (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет заключительное в 2019 году совещание с главами муниципальных образований (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Представитель Дирекции по работе с крупными клиентами ПАО «ВымпелКом» Максим Васильев проведет «Урок цифры» в МАОУ «Образовательный центр «Ньютон» Челябинска» (ул. 250-летия Челябинска, 46)

16:00 Челябинск – Экскурсия в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Центрального района Челябинска с участием представителей минсоца, минспорта, комитета социальной политики Челябинска, областных общественных организаций инвалидов (ул. Смирных, 21а)

16:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения наград в сфере молодежной политики «Ювента» (студия «Лекторий», ул. Клары Цеткин, 11)

Челябинск. Другие новости 10.12.19

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