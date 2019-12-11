российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 декабря 2019, 06:24 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

11 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

11.12.2019, среда

  • 08:00 Челябинск – Директор Челябинского регионального центра навигационных информационных технологий Леонид Мальчер проведет «Урок цифры» для учащихся 11 класса гимназии №80 на тему «Сети и облачные технологии» в рамках Всероссийской акции (ул. Елькина, 88)

  • 08:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинска по фигурному катанию (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

  • 10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет заключительное в 2019 году совещание с главами муниципальных образований (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Представитель Дирекции по работе с крупными клиентами ПАО «ВымпелКом» Максим Васильев проведет «Урок цифры» в МАОУ «Образовательный центр «Ньютон» Челябинска» (ул. 250-летия Челябинска, 46)

  • 16:00 Челябинск – Экскурсия в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Центрального района Челябинска с участием представителей минсоца, минспорта, комитета социальной политики Челябинска, областных общественных организаций инвалидов (ул. Смирных, 21а)

  • 16:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения наград в сфере молодежной политики «Ювента» (студия «Лекторий», ул. Клары Цеткин, 11)

Челябинск. Другие новости 10.12.19

«Рубить понемножку мы можем еще долго»: Госдума чуть расширила «федеральный список» орфанных заболеваний. / Мэрия Челябинска рассказала, где продолжат сыпать соль на дороги. / На Южном Урале из-за нарушений закрыли еще один дом престарелых. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,