12 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

12.12.2019, четверг

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Благотворительность 2.0», посвященная первому университетскому эндаументу в Челябинской области (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, холл второго этажа театрального корпуса)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция по теме финансовой грамотности населения (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

15:00 Челябинск – Официальное закрытие Года театра в Челябинской области с участием губернатора Алексея Текслера (исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183, Гагарин-парк)

17:00 Челябинск – Церемония открытия выставки «Пин-ап. Девушки с обложки» (Музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

Челябинск. Другие новости 11.12.19

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