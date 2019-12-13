13 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

13.12.2019, пятница

10:00 Челябинск – IV Межрегиональный производственный форум «Производительность труда, кооперация и цифровизация» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

11:20 Челябинск – Заключительный «Урок цифры» на тему «Сети и облачные технологии» (средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №104, ул. Бр. Кашириных, 103Б)

13:00 Челябинск – Форум военных профессий «Мы будущее нашей страны!» (школа № 68, ул. Вагнера, 70А)

Челябинск. Другие новости 12.12.19

Главное – «стабильность»: «Единая Россия» в Госдуме снова отказалась повысить налоги для богатых. / Коллективная терапия: в южноуральской школе детей прогоняют через «линейки позора». / В Челябинской области ожидаются морозы и смог. Читать дальше

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