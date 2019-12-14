14-16 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14.12.2019, суббота
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10:00 Челябинск – Фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» (парк Гагарина)
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10:00 Челябинск – Открытый Новогодний кубок Челябинска по баскетболу (ДПиШ им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)
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10:00 Челябинск – Открытый городской турнир по бадминтону «Наши маленькие звезды» (ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5)
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13:00 Челябинск – Чемпионат Челябинска по легкой атлетике (УСК УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
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15:00 Челябинск – Первенство Челябинска по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (ул. Гагарина, 16)
15.12.2019, воскресенье
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10:00 Челябинск – Открытый Новогодний кубок Челябинска по баскетболу (ДПиШ им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)
-
10:00 Челябинск – Открытый городской турнир по бадминтону «Наши маленькие звезды» (ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5)
-
10:00 Челябинск – Первенство Челябинска по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (ул. Гагарина, 16)
-
13:00 Челябинск – Чемпионат Челябинска по легкой атлетике (УСК УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
16.12.2019, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
Челябинск. Другие новости 13.12.19
«Корь, ветрянку и краснуху променяли на детские аллергии и аутизм»: от фармкомпаний потребовали раскрыть состав вакцин. / Мини-революция: в Общественной палате Челябинска избавились от бессменного председателя. / Челябинск собираются вывести из сумрака. Читать дальше
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