14-16 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14.12.2019, суббота

10:00 Челябинск – Фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» (парк Гагарина)

10:00 Челябинск – Открытый Новогодний кубок Челябинска по баскетболу (ДПиШ им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)

10:00 Челябинск – Открытый городской турнир по бадминтону «Наши маленькие звезды» (ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5)

13:00 Челябинск – Чемпионат Челябинска по легкой атлетике (УСК УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

15:00 Челябинск – Первенство Челябинска по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (ул. Гагарина, 16)

15.12.2019, воскресенье

10:00 Челябинск – Открытый Новогодний кубок Челябинска по баскетболу (ДПиШ им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)

10:00 Челябинск – Открытый городской турнир по бадминтону «Наши маленькие звезды» (ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5)

10:00 Челябинск – Первенство Челябинска по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (ул. Гагарина, 16)

13:00 Челябинск – Чемпионат Челябинска по легкой атлетике (УСК УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

16.12.2019, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 13.12.19

«Корь, ветрянку и краснуху променяли на детские аллергии и аутизм»: от фармкомпаний потребовали раскрыть состав вакцин. / Мини-революция: в Общественной палате Челябинска избавились от бессменного председателя. / Челябинск собираются вывести из сумрака. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»