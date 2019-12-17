17 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

17.12.2019, вторник

10:00 Челябинск – Спортивный праздник в Центральном районе города Челябинска, посвященный Новому году (парк им. Гагарина)

11:00 Челябинск – Пятое заседание Челябинской городской Думы второго созыва (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная предстоящим изменениям в законе о самозанятых (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Семинар для председателей садовых некоммерческих товариществ в рамках социально значимого проекта «Школа председателя», реализуемого Общественной палатой Челябинской области совместно с МОО «Объединение садоводов и собственников недвижимости» (министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30, актовый зал)

14:00 Челябинск – «Елка губернатора на льду» для учащихся детско-юношеских спортивных школ Челябинской области (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

14:00 Челябинск – встреча представителей общественных организаций, студенческого самоуправления и авторов социальных проектов, посвященная перспективам молодежной политики в 2020 году (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 16.12.19

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